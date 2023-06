Sky – Inter, Carlos Augusto se parte Gosens. Affondo finale per Azpilicueta

Il colpo Marcus Thuram, i dubbi di Marcelo Brozovic sul futuro e non soltanto. Sky Sport fa il punto sul mercato dell’ Inter , ecco le novità delle ultimissime ore in entrata e in uscita sui nerazzurri.

“Gosens potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Su di lui c’è l’interesse anche del Bournemounth: se il tedesco dovesse partire, i nerazzurri per sostituirlo punteranno su Carlos Augusto del Monza. In settimana l’Inter avrà nuovi contatti per cercare l’affondo decisivo su Azpilicueta, pronto a liberarsi dal Chelsea nonostante il contratto fino al 2024”, si legge.