Inter, Casadei è davvero così forte? “I dirigenti del club giurano che…”

I riflettori, oggi, sono tutti puntati su Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell'Inter in rampa di lancio. E si fanno già i primi paragoni tra il giovane nerazzurro e qualche calciatore del passato, come si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport: "Di Berti, dicono, debba prendere ancora un po’ di sfrontatezza in campo. Ma nel settore giovanile dell’Inter di ragazzi così ne sono passati proprio pochi, giurano i dirigenti del club. Se ne è accorto anche il c.t. Roberto Mancini, che lo scorso maggio è andato a vedere un derby Inter-Milan al centro sportivo Facchetti. E che a fine partita, raccontano, due domande su Casadei le ha fatte a chi di dovere. Chissà, magari presto arriverà pure una convocazione".