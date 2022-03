Inter, c’è un caso esemplare. Ecco dove ha sbagliato la società. Le sostituzioni…

L'assenza di un piano B e le sostituzioni, sono alcuni dei problemi emersi nelle ultime settimane

"Tocca a me far ripartire la squadra". Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della gara con la Fiorentina, hanno fatto sorgere qualche domanda. Con una squadra che da tempo è in crisi di gioco e risultati, il tecnico sarebbe dovuto intervenire prima per cercare un rimedio efficace. Invece l'assenza di un piano B ormai è acclarata. "Era stato un tema di discussione anche con Antonio Conte, che però spesso a partita in corso sapeva svoltare. Questa Inter è sempre rimasta troppo fedele a se stessa", spiega la Gazzetta dello Sport.