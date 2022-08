Inter, cedere ora o l’estate prossima? Corsport: “E’ probabile che Zhang voti per…”

Sono giorni chiave per quel che sarà del futuro immediato e prossimo dell'Inter. Il club nerazzurro sta infatti finalizzando la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo ed è pronto ad ascoltare offerte per altri nomi minori per evitare la cessione big. Spiega il Corriere dello Sport. "La contemporanea vendita di Pinamonti e Casadei permetterebbe all'Inter di arrivare circa a 35 milioni, quasi metà del risultato richiesto da Zhang (attivo di mercato tra i 60 e gli 80). A quel punto ci sarebbe la scelta: accettare un'offerta (se ci sarà) per Skriniar o Dumfries, oppure temporeggiare puntando a vincere lo scudetto e poi a far cassa con una cessione entro il 30 giugno?

Il dubbio in realtà esiste perché sul tavolo non ci sono nuove proposte né per lo slovacco né per l'olandese. Se e quando dovessero arrivare, è assai probabile che Zhang voti per l'addio di uno dei due. Anche se l'area tecnica e Inzaghi li ritengono incedibili. Senza novità sullo sponsor di maglia e con Digitabits ancora inadempiente (e sempre più in bilico), il bilancio 2022-23 rischia di essere pesante, anche se non come quello 2021-22 che chiuderà a -140 milioni complici gli incentivi all'esodo pagati a Sanchez (presentato ieri con tutti gli onori a Marsiglia) e a Vidal".