Inter, centrale low-cost? Spunta una nuova ipotesi: “Lasciarlo e fiondarsi su…”

Il piano dell'Inter è chiaro: un colpo a basso prezzo che completi il reparto difensivo visto l'addio di Andrea Ranocchia. Considerando però la poca scelta in quel ruolo, Il Giorno, nella sua edizione odierna, racconta un'ipotesi tutta nuova: "L'idea è acquistare un centale d'esperienza, nella seconda parte di agosto, quando i prezzi iniziano a scendere e si palesano occasioni di mercato impensabili fino a poco prima. C'è una strada alternativa: fiondarsi su un esterno sinistro e fidarsi della capacità dei vari D'Ambrosio, Darmian e (appunto) Dimarco di coprire le spalle a Skriniar, De Vrij e Bastoni, sebbene nessuno dei tre "vice" abbia grande esperienza come perno in mezzo al trittico".