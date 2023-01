CdS – Inter, centrocampo impoverito: Inzaghi spera di scongiurare l’emergenza

Prossimi impegni importantissimi per l'Inter di Simone Inzaghi. Dal ritiro nerazzurro filtra ora un po' di apprensione per le condizioni di alcuni calciatori, che rischiano di privare il tecnico di alternative importanti in mezzo al campo.

Si legge infatti sul Corriere dello Sprot di oggi: "Quelli di domani sera in Coppa Italia e di sabato col Verona sono i due passaggi a San Siro, per l’Inter, prima della Supercoppa Italiana. Chiaro, l’obiettivo è quello di portare tutti alla miglior forma per mercoledì 18. Ma da Monza sono usciti malconci sia Calhanoglu che Barella. Entrambi oggi potrebbero sottoporsi agli esami, dopo i rispettivi affaticamenti accusati in partita. Inzaghi incrocia le dita, anche perché l'assenza di Brozovic – allenatosi a parte anche ieri e comunque squalificato contro il Parma domani – ha già impoverito il reparto. L'Inter rischia di trovarsi in totale emergenza per il derby di settimana prossima".