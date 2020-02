Inter, a meno di “un epic-recupero”, Conte ha scelto il centrocampo di Udine. Eriksen…

Dopo gli ultimi risultati non brillantissimi in campionato, l’Inter ha l’imperativo di ripartire domenica sera contro l’Udinese. E per farlo, scrive La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte si affiderà a questo centrocampo: “Il trio di centrocampo dovrebbe essere quello che ha chiuso la gara di Coppa Italia: Vecino, Barella ed Eriksen. Emergenza, dicevamo, perché anche dopo l’allenamento di ieri quei tre restavano gli unici centrocampisti centrali completamente “sani” e arruolabili. Marcelo Brozovic, infortunatosi alla caviglia a Lecce (il 19 gennaio) ieri ad Appiano ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo, poi una porzione della seduta seguendo un programma personalizzato.

Insomma, è in recupero, sicuramente partirà per il Friuli, ma ipotizzarlo titolare a oggi è prematuro. Più o meno nella stessa situazione Borja Valero (affaticamento muscolare), mentre Sensi difficilmente sarà rischiato (si lavora in ottica derby) e Gagliardini è decisamente out. Così, a meno di un Epic-recupero, il play davanti alla difesa sarà il match-winner dei quarti, Nicolò Barella: grinta, interdizione e inserimenti non gli mancano, se servisse un supplemento di idee e geometrie alla sua sinistra troverà chi può dargliele. Eriksen va verso il debutto dal 1’, nel ruolo ibrido di mezzala con libertà di spostarsi sulla trequarti. Dall’altra parte, si attende un bis da Vecino, passato dalla cessione a 2 gare in 5 giorni. Si sono viste soluzioni d’emergenza peggiori”.