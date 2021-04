Zhang ad Appiano: il discorso ai giocatori in cerchio. Il tweet dell’Inter

Il club nerazzurro ha postato la foto del presidente che parla alla rosa di Conte prima della rifinitura in vista del Crotone

È la foto che più di tutte racconta il suo ritorno a Milano e la giornata di oggi. Quella in cui il presidente dell'Inter, Steven Zhang è tornato ad Appiano Gentile. Dopo mesi in Cina, il numero uno nerazzurro è rientrato in Italia per dettare la linea futura del club e per stare vicino alla squadra.