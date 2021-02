Da qualche settimana si lavora a una cessione dell’Inter, ancora da chiarire se si tratterà della maggioranza o minoranza delle quote. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la trattativa per la cessione del club in settimana potrebbe vedere un’accelerazione. “E portare un consorzio di fondi, capitanato da Bc Partners e coadiuvato dagli americani di Ares, a rilevare la maggioranza dai cinesi di Suning“, spiega il quotidiano.

(Corriere della Sera)