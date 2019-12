L’Inter valuta la cessione a sorpresa per piazzare il colpo che cambia le gerarchie

L’Inter non smette di sognare il colpaccio per il mercato di gennaio. I nerazzurri sanno che, per competere in Italia e in Europa League, serve rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. La cessione di Gabigol farà fare cassa a Marotta ma potrebbe non bastare per coltivare il grande sogno: quello di portare a Milano sia Arturo Vidal che Dejan Kulusevski.

Cessione a sorpresa a centrocampo?

La differenza, per il mercato di gennaio interista, potrebbero farla davvero le cessioni, spiega il Corriere dello Sport.

Non solo quella di Politano, che ha mercato e per cui si punta ad incassare una cifra importante, aprendo di conseguenza anche all’arrivo di un altro attaccante. Anche se non è da escludere un suo coinvolgimento nell’operazione Kulusevski con l’Atalanta. Ad ogni modo, potrebbe partire pure un centrocampista: d’altra parte, per poter inserire in lista Uefa un altro elemento in mediana, un pariruolo dovrà lasciargli posto. E allora chi? Beh, tenuto conto che Brozovic, Barella e Sensi sono punti fermi, dipenderà dalle offerte che arriveranno per i vari Vecino, Gagliardini e Borja Valero.