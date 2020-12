Inter, ora grande chance in campionato? CdS: “In viale della Liberazione sono convinti…”

Si è tenuto ieri ad Appiano Gentile un confronto tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte. Il Corriere dello Sport di oggi rivela temi e toni della discussione. Questo il focus: “Niente processi o scambi di accuse. Se da un lato sono stati analizzati i perché della terza eliminazione consecutiva alla fase a gironi (triste record per un’italiana), dall’altro si è scelto di voltare in fretta pagina con la convinzione che quest’amarezza europea possa regalare una grande opportunità in campionato. Da febbraio in poi l’Inter avrà una sola competizione, più la Coppa Italia, sulla quale concentrarsi. Non disperderà energie fisiche e nervose a giro per l’Europa e, preparando un solo incontro a settimana, la dirigenza è convinta che Conte farà tantissimi punti. Lo dice la sua carriera. Ecco perché in viale della Liberazione fin da domenica a Cagliari si aspettano che il gruppo reagisca, che dopo essere caduto si rialzi immediatamente”.