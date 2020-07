Sky – Inter, dopo giorni di tensioni e processi nuova chance. Conte pensa ai dati positivi

Conte contro il Torino può agganciare la Lazio e vuole concentrarsi sui dati positivi fatti registrare dalla sua Inter. Innanzitutto sono solo quattro le sconfitte in campionato, come la Juve, ma con una gara in meno. I nerazzurri hanno la seconda difesa della Serie A e il quarto attacco del campionato. Ora Lukaku non è al cento per cento per un fastidio muscolare. “Nulla di preoccupante ma correremo zero rischi”, ha spiegato in sintesi Antonio Conte. Continua l’emergenza a centrocampo perché Vecino è di nuovo out. Si è infiammato nuovamente il ginocchio e si aggiunge quindi alla lista degli indisponibili formata da Sensi e Barella. L’ex Cagliari potrebbe rientrare o nella gara con la Spal o in quella con la Roma.

“Vietato rischiare però in un momento in cui tutto può cambiare in un istante. Dopo giorni di tensione e processi l’Inter ha di nuovo la chance di essere seconda, per uscire dal tunnel delle occasioni sprecate“, sottolinea a Skysport l’inviato a seguito dell’Inter, Matteo Barzaghi.

(Fonte: SS24)