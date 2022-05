Chivu: “Scudetto merito di tutta l’Inter. Futuro? Pronto ad accettare sfide”

Dopo la vittoria dello scudetto Primavera con la Roma, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così della stagione dei suoi

Dopo la vittoria dello scudetto Primavera contro la Roma, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così a Sportitalia della stagione dei suoi: “La coppa è dei ragazzi, è merito loro. Hanno raggiunto un sogno, un obiettivo, è giusto che facciano foto e interviste con la coppa. Noi li facciamo crescere nel modo giusto, diamo alle loro carriere una prospettiva. Tanti hanno finito il settore giovanile da campioni d'Italia, spero se lo porteranno avanti e si pongano nuovi obiettivi. Bisogna sempre avere nuovi obiettivi, per avere una cultura del lavoro".

"Non ci ho pensato a questo fatto. Ho tanti amici alla Roma, sono felice di averli rivisti, c'è tanto affetto da parte di entrambi. In una finale può succedere di tutto, una squadra è delusa e una felice. Gli facciamo i complimenti, hanno fatto un grande campionato e hanno giocatori importanti, anche la fortuna ha voluto che noi vincessimo oggi".

Finale tutto in rimonta e di carattere.

"Non ci è mai mancato. A volte all'inizio abbiamo patito le tante partite giocate, i cambiamenti. Però siamo riusciti a lavorare bene e a trovare il piglio giusto. Faccio i complimenti ai ragazzi, allo staff, alla società che ci ha dato tranquillità e serenità, agli allenatori del passato. Il merito è di tutta l'Inter".

"Voglio godermi questa serata, festeggiare coi ragazzi, andare in vacanza con la famiglia e poi ci penserò. Sento da sempre la fiducia della società, abbiamo un rapporto straordinario, poi si vedrà. Sono pronto ad accettare le sfide. Mi fa piacere imparare e migliorare coi ragazzi, oggi avrei preferito stare in campo piuttosto che in panchina".