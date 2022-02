Inter, cifre UFFICIALI del mercato estivo: Dumfries costato meno di Vanheusden

Il dettaglio delle operazioni in entrata concluse nella sessione estiva di mercato dal club nerazzurro grazie a Calcio e Finanza

Calcio e Finanza, nel focus proposto in questi minuti, ha svelato nel dettaglio i costi delle operazioni in entrata. "Per Correa - si legge - il club nerazzurro indica un costo storico di 33,387 milioni di euro, cifra versata alla Lazio per il suo cartellino. A sorpresa, il secondo acquisto più costoso è stato quello di Zihno Vanheusden, centrale di difesa che ha fatto ritorno in nerazzurro – per essere poi girato in prestito al Genoa – a seguito di un accordo con lo Standard Liegi: operazione da 16 milioni di euro. Sul podio anche il trasferimento di Denzel Dumfries, per il quale sono stati investiti 13,751 milioni di euro, versati al PSV, precedente proprietario del cartellino. Tra le operazioni è indicata anche quella di Nicolò Barella dal Cagliari, per l’aumento del costo storico dovuto a pagamenti di bonus al Cagliari per 2 milioni di euro".