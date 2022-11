GdS – Inter con cinque registi contro la Juventus: Inzaghi sfrutterà un fattore

Il gioco dell'Inter riesce a mettere in difficoltà praticamente tutti perché ha più fonti di gioco. E anche stasera bisognerà usufruirne, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Inzaghi dovrà essere bravo a sfruttare le sue cinque fonti di gioco, i costruttori delle azioni. De Vrij e Acerbi nella linea difensiva, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, Dzeko in attacco".

Quello il motore della squadra che dovrà innescare il resto dei compagni, due in particolare: "Dumfries e Dimarco giocano un ruolo decisivo. Perché l’idea è tenerli “alti”, più alti del solito, per costringere Cuadrado e Kostic alla fase difensiva, per schiacciare la possibilità di ripartenze. Potrebbe essere molto più semplice aggirare la Juve dall’esterno, piuttosto che per vie centrali. E certo che dovranno essere bravi i “cinque registi” a trovare gli esterni, a sorprendere la Juve nei momenti giusti: occhio ai cambi di gioco, dunque. Sono protagonisti annunciati, Inzaghi li ha pure tenuti a riposo contro il Bayern, segnale di quanto conti la loro presenza stasera allo Stadium".