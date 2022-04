Inter, c’è una coincidenza sinistra con lo scorso scudetto. “Sensazione che ora…”

Una strana coincidenza con lo scorso campionato. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dopo il 3-0 di ieri dell'Inter

Una strana coincidenza con lo scorso campionato. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma sulla vittoria per 3-0 dell’Inter ieri col Milan in Coppa Italia, ma si proietta anche sulla corsa scudetto che ripartirà già sabato col match contro la Roma. Ecco quanto evidenziato dalla rosea oggi.

“Nel campionato scorso un 3-0 nel derby, con doppietta di Lautaro, lanciò l’Inter verso il titolo. La coincidenza è sinistra. La sensazione è che questo derby di coppa possa avere una ricaduta pesante sulla volata scudetto. Non solo per i 3 gol segnati alla difesa che veniva da 6 partite immacolate e per la prova di forza. Pioli, in emergenza eterna, ha toccato con mano che la terra dei rivali ha confini enormi, che vanno da Darmian a Gosens e Correa, passando per titolari esperti che sanno decidere quando serve: 3 gol con 6 tiri. Il Milan ha costruito tanto, ma a salve. Pioli è stato bravo a trascinarsi fino a qui con i suoi giovani. Ora dovrà essere ancora più bravo per cancellare il derby e giocarsi lo sprint.