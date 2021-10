Inter, tre nomi per gennaio: “Il colpo arriverà con questa condizione inderogabile”

Beppe Marotta ha confermato: l'Inter a gennaio cercherà di rinforzarsi per puntare al secondo scudetto consecutivo

L'obiettivo dichiarato dell'Inter è la conquista della seconda stella e il club farà di tutto per mettere a disposizione di Simone Inzaghi tutti i mezzi per poterla raggiungere. Anche qualche colpo nel mercato di gennaio, come riporta Il Giorno: "Beppe Marotta ha fatto capire che il budget estivo è stato ridotto per tenersi da parte un tesoretto in vista dell'inverno. Se poi Sanchez dovesse lasciare, considerato l'ingaggio da 7 milioni annui, ci sarebbe altro spazio salariale da poter coprire. A quel punto potrebbero farsi spazio la pista italiana (Raspadori o Scamacca, ma bisogna convincere il Sassuolo a privarsene a stagione in corso) e straniera (Jovic su tutti). Con una condizione inderogabile: il passaggio agli ottavi di Champions".