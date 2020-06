Sky – Inter, ecco il prossimo colpo di Marotta. Serve la formula giusta

Hakimi è un capitolo che si è chiuso e aperto oggi. Chiuso perché ha firmato il contratto, aperto perché ci sono ancora tante pagine nerazzurre da scrivere. Ma il mercato nerazzurro non si ferma. Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha sottolineato che il prossimo colpo è Sandro Tonali. I nerazzurri hanno la priorità di chiudere con il Brescia prima possibile per accontentare il giocatore che ha già scelto l’Inter. Cellino lo sa, ma è chiaro che vuole essere accontentato. Serve la formula giusta a livello economico per accontentare il club lombardo che non vuole contropartite.

(Fonte: SS24)