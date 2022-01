L’Inter non si ferma e blocca il colpo 2022/23: “E’ lui il rinforzo designato”

Dopo Gosens, l’Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha già cominciato a pianificare la squadra che verrà

Ultimi giorni di mercato di fuoco in casa Inter: la società nerazzurra ufficializzerà infatti oggi Robin Gosens e cercherà di chiudere Felipe Caicedo. Ma, secondo il Corriere dello Sport, è tutt'altro che finita qui: "L’Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha già cominciato a pianificare la squadra che verrà. Una squadra che inevitabilmente dovrà sopportare alcune perdite – almeno un difensore - per sostenere i conti, ma che è già pronta e decisa a compensarle.

Non a caso, ad esempio, è stata raggiunta con anticipo un’intesa di massima con Bremer: a patto che Cairo non spari troppo alto, è lui il rinforzo designato per il reparto arretrato. Sempre là dietro, peraltro, è stato già deciso il post-Handanovic, ovvero Onana, in scadenza con l’Ajax. Il numero uno camerunense ha già effettuato le visite mediche e con ogni probabilità – lo sloveno deve accettarlo – vivrà una stagione con la porta in coabitazione. Ma ha l’età e il profilo per essere il titolare a lungo".