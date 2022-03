Inter, spente le voci su questo colpo a zero: “Proposto ma senza riscontro”

Alfredo Pedullà ha voluto smentire una voce di mercato uscita qualche mese fa su un possibile colpo a zero dell'Inter

Un mercato in cui Beppe Marotta è da sempre un maestro è quello dei parametri zero. L'ad dell'Inter ha infatti messo a segno diversi colpi in scadenza durante la sua carriera e punta ad altri anche in vista della prossima estate. Non Matthias Ginter, però, contrariamente a quanto trapelato qualche mese fa: il centrale tedesco non rientra infatti negli obiettivi della dirigenza. Scrive La Gazzetta dello Sport: "Ginter ha comunicato al Borussia Moenchengladbach che non rinnoverà, ma non ha scelto. Era stato proposto all’Inter, senza alcun tipo di riscontro, c’è stato un timido sondaggio del Bayern e qualche riflessione di club inglesi".