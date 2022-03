GdS – Mercato, novità Inter: “Per il 22-23 arriva la conferma. Marotta esercita un’opzione”

Il mercato che disegnerà l'Inter 2022-23 è pronto a partire da una conferma importante. Lo scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport

Il mercato che disegnerà l'Inter 2022-23 è pronto a partire da una conferma importante. Lo scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport. Secondo il giornalista, infatti, il club nerazzurro è pronto a esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto di Andrea Ranocchia, attualmente in scadenza. Il difensore si è meritato la permanenza a Milano grazie a ottime prestazioni e a un'estrema professionalità:

"L’Inter ha intenzione di far valere l’opzione di rinnovo per Andrea Ranocchia che risponde presente in caso di necessità e che è stimato dentro lo spogliatoio".