Steven Zhang lavora per mantenere l'Inter. Lo farà, secondo le ultime indiscrezioni, attraverso un nuovo prestito che gli permetterà di estinguere il vecchio con Oaktree e gli darà altro tempo per studiare i margini per una eventuale uscita dal club. Cosa che, secondo il Corriere dello Sport di oggi, non sarà facile. Questo il focus proposto da Alessandro Giudice: