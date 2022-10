Inter, con la Fiorentina c’è Correa. Tucu avanti a Dzeko, difesa e centrocampo confermati?

L'Inter cerca un'altra vittoria dopo quelle con Sassuolo e Salernitana. La squadra di Inzaghi non può permettersi altri passi falsi in campionato e ha bisogno di una vittoria per accorciare la classifica. "Magari aiuterebbe non subire gol, visto che in campionato mai l’Inter è riuscita a tenere la porta imbattuta lontano da San Siro. Per farlo, oggi Inzaghi dovrebbe confermare lo stesso pacchetto difensivo visto con la Salernitana, con Acerbi “braccetto” di sinistra vicino a De Vrij e Skriniar. Confermato in toto il cuore del centrocampo", spiega La Gazzetta dello Sport.