Cds – La matematica non condanna l’Inter. Ieri ha perso prima di scendere in campo perché…

Doveva essere la partita della svolta, invece ancora una volta l’Inter cade in Champions contro un Real Madrid che si è dimostrato superiore. Gara che è iniziata in salita per il rigore trasformato da Hazard e soprattutto per l’espulsione di Vidal. “La matematica non condanna i nerazzurri che però dovranno fare sei punti nelle prossime due giornate, contro Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, sperando che i tedeschi, adesso a +6 in classifica, incassino due sconfitte. Non è impossibile, ma neppure facile“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“L’Inter ha perso prima di scendere in campo perché, come successo contro il Torino, è entrata molle, con poca determinazione e con l’atteggiamento sbagliato. L’Inter per la prima volta nella sua storia non ha vinto nessuna delle prime 4 gare del suo girone. Gli ottavi ora sono un miraggio“.