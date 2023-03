Inter, anche Dimarco e Skriniar attesi in infermeria: le condizioni dei 4 ai box

L'Inter torna in campo ad Appiano Gentile dopo il ko nel derby d'Italia. Senza i nazionali, Simone Inzaghi e i suoi giocatori sono pronti a ripartire. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi sulle condizioni dei singoli in chiave Fiorentina.

"Ripresa degli allenamenti oggi alla Pinetina con un gruppo notevolmente ridotto dalle assenze dei nazionali. In giornata, però, sono già previsti due rientri, ovvero quelli degli infortunati Dimarco e Skriniar. C’è un margine di dubbio per quest’ultimo, che è stato rilasciato ufficialmente dalla Slovacchia, ma il suo rientro è legato alla logistica del viaggio. Ad ogni modo, Dimarco e Skriniar andranno a raggiungere in infermeria Gosens e Bastoni, che già ieri hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero.