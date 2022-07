Bremer, l’Inter gli ha confermato vestirà nerazzurro. Poi assalto a un altro difensore

Ceduto lo slovacco, il club nerazzurro penserà a come rinforzare la difesa. Saranno due gli ingressi

L'Inter sta parlando con il Psg per trovare un accordo per la cessione di Skriniar, che sembra ormai prossima. Ceduto lo slovacco, il club nerazzurro penserà a come rinforzare la difesa. Saranno due gli ingressi a seguito della cessione di Skriniar.