Sky – Inter, confronto costante tra club e Conte. Si lavora per un accordo

In collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha commentato le parole di Marotta e Conte prima e dopo Inter-Torino di ieri. Questo il parere dell’inviato: “Conte e la società si stanno avvicinando. Marotta ha ribadito che ha fiducia nell’allenatore e vuole sposarne l’ambizione, bisogna ancora trovare l’accordo su come insidiare la Juventus. I toni nelle ultime ore sono stati comunque concilianti e più distensivi rispetto a Verona. Ci sono dei ‘se’, ma il confronto tra club e allenatore è costante. Per eliminarli bisognerà entrare in sintonia sulla progettazione del prossimo futuro, partendo dal mercato”.