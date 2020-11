CdS – Inter, Conte apre alla decisione impensabile? Ecco cosa lo ha convinto

Parole che arrivano in un periodo in cui Conte ha stravolto il suo modo di porsi nei confronti della società e della proprietà: “ Una prospettiva di questo genere era impensabile solo qualche mese fa. Basti pensare come si era conclusa la stagione, lo scorso agosto: con la sconfitta in finale di Europa League, ma soprattutto con le pesanti esternazioni di Conte. Per qualche giorno, è sembrato più fuori che dentro. Poi, il patto di Villa Bellini ha fatto rientrare tutto. Qualcuno ha anche ipotizzato che si sia trattato di una pace forzata, quasi obbligata dall’impossibilità di trovare un modo di uscire da un contratto pesantissimo”.