Conte: “Voglio stare molti anni all’Inter, abbiamo grande progetto. Poi tornerò in Premier perché…”

La sua avventura al Chelsea, Lukaku, l’Inter e il futuro. Sono tanti i temi affrontanti da Antonio Conte in una lunga intervista al Telegraph. Il tecnico inizia parlando dei problemi riscontrati al Chelsea l’anno dopo la conquista della Premier. “Ho chiesto due giocatori ed eravamo molto, molto vicini dopo aver vinto il campionato“, dice il tecnico nerazzurro. “Un giocatore era Romelu Lukaku, il secondo era Virgil van Dijk, e questi due giocatori erano molto, molto vicini. Eravamo in contatto ogni giorno e ho sempre detto che con questi due giocatori avremmo migliorato la mia squadra del 30%”.

“Vincere nella mia prima stagione con il Chelsea è stato incredibile perché, se ricordi molto bene, l’anno prima del Chelsea finiva 10° in classifica e, se ricordi anche, il nostro mercato non è stato un mercato importante. Ricordo che volevo N’Golo Kante ed è stato un acquisto incredibile per noi. Poi abbiamo comprato Marcos Alonso e all’epoca giocava con la Fiorentina e non tutte le persone nel club erano al 100% dalla mia parte su questo acquisto. E poi abbiamo comprato David Luiz, che ha avuto problemi al Chelsea”.

“Quindi non avevamo fatto un mercato importante, ma in quella stagione abbiamo vinto il titolo e giocato la finale di FA Cup contro l’Arsenal. Penso che quel periodo sia stato un incredibile successo per me, per i giocatori e per la società”.

IL MODULO – “Penso che il calcio sia sempre un’evoluzione ed è importante che l’allenatore sia pronto a trovare nuove soluzioni e guardare altri allenatori, e se hanno una nuova idea rubargliela! Sono felice perché giocare tre dietro prima di arrivare in Inghilterra, non era un problema, ma ricordo molto bene quando Louis van Gaal ci provò con il Manchester United, c’erano molte critiche nei suoi confronti“.

LUKAKU – “Penso che forse abbiamo perso lo slancio per portare il Chelsea al vertice e poi rimanere per molti anni. Peccato che non sia successo e Romelu sta dimostrando all’Inter che la mia idea era giusta e anche Van Dijk ha dimostrato con il Liverpool che la mia idea era giusta per il club “. Lukaku è sicuramente sbocciato all’Inter con Conte: “Romelu è un giocatore incredibile e ha molto spazio per migliorare. In un anno all’Inter è migliorato molto perché vuole imparare e credo di essere un insegnante. Ma può continuare a migliorare per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo“.

L’INTER – Conte ha guidato l’Inter al secondo posto nella classifica di Serie A e alla finale di Europa League la scorsa stagione, e crede di gettare le basi che alla fine consentiranno al club di tornare al successo e rimanere in alto per molto tempo. “Onestamente, la scorsa stagione penso che abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Perché finire un punto dietro la Juventus, giocare la semifinale di Coppa Italia e poi giocare la finale di Europa League, penso sia stata una grande stagione. Il nostro progetto è solo all’inizio e stiamo creando la base, le fondamenta, per dare a questo club la possibilità di rimanere al massimo livello ed essere competitivo per provare a vincere qualcosa in ogni stagione“.

ASPETTATIVE – “So che le aspettative su me stesso sono molto alte e, per questo, molte volte quando non vinci vengo criticato molto. Ma, d’altra parte, avere questa aspettativa significa che le persone mi considerano bravo nel mio lavoro. È importante creare una base solida ed essere preparati, quindi vincere. A volte arrivi e riesci a fare un lavoro incredibile. È successo con la Juventus ed è successo anche con il Chelsea. Ma all’Inter sono arrivato 10 anni dopo che il club aveva vinto e quando non vinci per 10 anni, significa che devi cambiare tante, tante cose e devi avere tempo per farlo“.