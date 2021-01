Inter, Conte: “Eriksen? Non c’è vice-Brozovic, è coinvolto. Mi auguro che dopo oggi…”

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Inter, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha commentato così la prestazione di Christian Eriksen, provato per l’occasione come regista davanti alla difesa: “Ho sempre detto che noi dovremo essere bravi a cercare in tutti i modi di sfruttare il potenziale della rosa, cercando di non lasciare niente di intentato. Christian è un ragazzo positivo, si impegna tanto: abbiamo avuto l’opportunità di allenarci per una settimana e ho voluto provarlo in un ruolo dove non siamo coperti con un vice Brozovic che possa essere un regista. Avevo provato Barella, ma ha altre caratteristiche, è un assaltatore: cerchiamo di continuare a lavorare con Christian. Lo coinvolgiamo in tutto, io devo fare delle scelte: mi auguro che questa partita possa servirgli per credere in sé stesso e per essere più decisivo”.