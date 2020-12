Repubblica – Inter-Conte, a nervi scoperti. Avanti fino a giugno e poi si vedrà. A gennaio…

“Avanti insieme almeno fino a giugno, poi si vedrà. Il giorno dopo lo 0-0 con lo Shakhtar, costato l’esclusione da Champions ed Europa League, dirigenti e allenatore dell’Inter si sono incontrati per ribadirsi reciproca fiducia. Un esercizio cominciato in agosto, nel vertice pacificatore di Villa Bellini, e ripetuto a ogni legnata presa: il derby perso, la doppia sconfitta con il Real, il pari di ieri”. Così il quotidiano La Repubblica racconta del confronto post eliminazione in CL tra l’allenatore e i dirigenti dell’Inter.

Conte aveva parlato già in pubblico e aveva dimostrato nervosismo nelle liti in diretta tv. “Segni di nervosismo crescente, dopo mesi di calma recitata”, scrive il giornale. Viene ribadito nello stesso articolo che è stata confermata la fiducia al tecnico. “Ma più ancora del progetto sportivo, a cementare il rapporto fra il club nerazzurro e Conte è un contratto triennale da 72 milioni lordi, la metà ancora da pagare, con scadenza al 30 giugno 2022. E l’Inter, dopo avere chiuso il bilancio 2019/20 con 103 milioni di perdite, deve rinunciare ai premi Champions. La qualificazione avrebbe portato 10,5 milioni. Soldi da spendere sul mercato di gennaio, che si annuncia povero”, si sottolinea.

(Fonte: La Repubblica)