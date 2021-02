Inter, Conte alla Pinetina insiste su questi concetti. Allenamenti? Si è perfino…

Non abbassare la guardia, nessun calcolo. Sono più o meno i concetti che Antonio Conte ribadisce quotidianamente ai suoi giocatori

Non abbassare la guardia, nessun calcolo. Sono più o meno i concetti che Antonio Conte ribadisce quotidianamente ai suoi giocatori. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nulla cambia per quanto riguarda il ritmo degli allenamenti. "Anzi, non avendo più impegni infrasettimanali, l’intensità del lavoro quotidiano si è perfino alzata. Il pericolo può essere l’eccessivo entusiasmo o un minimo di rilassatezza. Ci sono diversi precedenti in questo senso nella storia interista più o meno recente".