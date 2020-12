SM – Inter, ecco il Conte 3.0: cambio modulo all’orizzonte? Due richieste sul mercato

Si avvicina il calcio d’inizio di Hellas Verona-Inter di oggi pomeriggio. I colleghi di Sport Mediaset alzano il sipario sulla sfida del Bentegodi: “Il Conte 3.0 dell’Inter cerca la settima vittoria di fila in campionato e prova ad insidiare la vetta della classifica finora occupata dal Milan. Non è più rigido sul modulo e ha provato un 3-4-2-1 per sorprendere il Verona di Juric. Dopo la partita ci sarà modo di parlare con la società alla quale chiederà un centrocampista e un attaccante dal mercato di gennaio. Prima di tutto però bisogna battere il Verona, nonostante la stanchezza mostrata dalla squadra negli ultimi impegni“.