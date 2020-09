Arturo Vidal all’Inter. Stavolta il matrimonio s’ha da fare. E s’ha da fare anche in fretta, perché Antonio Conte vuole il cileno al più presto per averlo a disposizione per la prima di campionato contro la Fiorentina di Iachini.

Intanto, piovono conferme sull’imminente approdo a Milano del centrocampista pupillo di Antonio Conte. Anche Fabrizio Biasin conferma sui social il prossimo acquisto.

“Arrivando sta Vidal. Magari detta alla rovescia si velocizza un po’.”