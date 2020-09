L’impressione è che si tratti solo di un quando per Vidal, l’Inter aspetta che si liberi dal Barcellona diposto a dargli il via libera ma senza riconoscergli nulla del suo ultimo anno. Una volta libero l’Inter lo metterà sotto contratto, accelerazione negli ultimi giorni, da domani tutti i giorni buoni per chiudere. Godin piace molto al Rennes che ha grandi ambizioni e vuole qualificarsi per la prossima Champions.

(Sky Sport)