Inter, conti “significativamente migliori” per 2022: “Con sponsor e stadio. Squadra resta forte”

Nel comunicato sul bilancio 2020/2021, chiuso con 364,7 milioni di ricavi e perdite per 245,6 milioni, l'Inter ha parlato anche delle prospettive per la stagione in corso, una stagione che si chiuderà con dati decisamente migliori.