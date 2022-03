Inter, c’è una convinzione su Lautaro. Ateltico Madrid in pressing, ma Zhang…

L'attaccante argentino, in nerazzurro dall'estate del 2018, tra alti e bassi sta confermando il suo valore e le sue potenzialità

Fabio Alampi

14 gol in campionato, uno (bellissimo ma inutile) in Champions League, ma anche tante pause e un rendimento non sempre da top player: Lautaro Martinez, tra alti e bassi, anche in questa stagione sta confermando il suo valore e le sue potenzialità. L'Inter ha sempre creduto in lui, da quando lo prese nell'estate del 2018 quando era solo una giovane promessa del calcio argentino fino all'ultimo rinnovo di contratto, che lo ha reso "il volto" del club. Come scrive Tuttosport, nell'ambiente nerazzurro ci sono pochi dubbi su di lui:

"Un diamante grezzo che ha l'Inter nel cuore. [...] Convinzione comune di Antonio Conte e Simone Inzaghi è che l'argentino abbia ancora margini di miglioramento. Dalla sua Lautaro ha l'età - compirà 25 anni ad agosto - l'ambizione, l'attitudine alla leadership (mostrata già dopo la "defenestrazione" di Icardi ) e la capacità di essere spesso decisivo quando conta. Con i suoi gol è stato determinante nella conquista dello scudetto, nel trionfo dell'Argentina in Copa América e, negli ultimi mesi, nella vittoria in Supercoppa (suo il rigore dell'1-1 alla Juve) e nell'ottenimento del pass mondiale da parte della Selección. Il primo a scommettere sul Toro, ai tempi del Racing Avellaneda, era stato Diego Milito , poi - dopo averlo visto in Nazionale - si è innamorato di lui Leo Messi che l’avrebbe avuto come partner al Barcellona se non si fosse messa di mezzo la pandemia".

"Oggi c'è Diego Simeone in pressing per convincerlo ad accettare l'Atletico Madrid: innamoramento lontano, visto che Ausilio riuscì proprio a bruciare i Colchoneros quando il Toro giocava ancora ad Avellaneda. L'Inter, che valuta l'argentino tra i 60 e i 70 milioni, vendendolo farebbe una ricchissima plusvalenza e libererebbe lo slot per Dybala. Il rischio è quello di pentirsene perché Martinez - oltre a essere un attaccante integro fisicamente - deve ancora arrivare a completa maturazione. Il tutto al netto del fatto che Steven Zhang, per la seconda estate darebbe l'avvallo alla cessione del giocatore più rappresentativo in rosa".