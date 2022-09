Inter, novità tra i convocati per il derby: in panchina c’è Valentin Carboni

Prima convocazione in Serie A per il gioiellino classe 2005, che questa sera sarà presente in panchina in occasione del derby

Tra i convocati dell'Inter per il derby di questa sera contro il Milan ci sarà una novità: complice l'infortunio di Lukaku e la partenza di Salcedo, in panchina come quarta punta ci sarà Valentin Carboni, gioiellino classe 2005. Per il numero 10 della Primavera, assente oggi nella formazione di Chivu contro il Verona, si tratterà della prima convocazione in Serie A.