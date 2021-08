Coppa Italia, il tabellone: Inter, possibile derby in semifinale. La Juve…

Il tabellone della Coppa Italia 2021/22 in attesa dell'inizio della Serie A. Tutti i possibili accostamenti per i nerazzurri

La nuova Coppa Italia è pronta a partire. In attesa dell'avvio della Serie A, con l'Inter attesa in campo il 21 agosto alla prima stagionale contro il Genoa, si delinea anche il cammino dei nerazzurri nella Coppa Italia 2021/2022. La squadra di Simone Inzaghi farà il proprio ingresso nella competizione a gennaio 2022, con gli ottavi di finale (che si giocheranno in gara secca, come anche i quarti e la finale; solo la semifinale si giocherà su gare di andata e ritorno). La finale della Coppa Italia 2021/2022 è in programma mercoledì 11 maggio 2022.