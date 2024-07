L’Inter vuole liberarsi di Correa: c’è l’ipotesi risoluzione. Lo scenario

Quel che è certo è che servirà del tempo e soprattutto pazienza, perché la rosa attuale presenta scogli, ostacoli enormi per un’Inter che vorrebbe evolvere e che invece non può farlo. La moneta che si paga quando si commette un errore di valutazione, se compri male, vendi male o non vendi affatto. Arnautovic e Correa ne sono la brutale dimostrazione”, si legge.

Possibile risoluzione dunque, ma non tramite una clausola, come invece avvenne per Alexis Sanchez. Nel contratto del Tucu, non è presente nessuna via d’uscita anticipata.