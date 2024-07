L’Inter continua a lavorare per regalare un rinforzo in difesa a Simone Inzaghi: Renan un'idea, in lista resta anche un altro nome

Alessandro Cosattini Redattore 21 luglio - 20:00

L’Inter continua a lavorare per regalare un rinforzo in difesa a Simone Inzaghi. Dopo l’infortunio di Buchanan in Copa America, resta questa la priorità dei dirigenti nerazzurri.