Correa fuori dal progetto Inter: ecco il valore a bilancio. A chi interessa e la verità sul Monza

L'AEK Atene e il River Plate vogliono Joaquin Correa per rinforzare l'attacco. Il Tucu resta infatti in uscita dall'Inter: non rientra nel progetto di Simone Inzaghi e il suo contratto scadrà al termine della prossima stagione, per questo il club vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

L'argentino è stato accostato anche al Monza, ma Galliani per il momento ha chiuso all'ipotesi: "No, no, noi davanti siamo in tanti. Si gioca col 3-4-2-1, davanti abbiamo tanti giocatori, proviamo a pensare a Colpani e Forson, magari anche Vignato. Caprari e Mota a sinistra, Petagna e Djuric come punte. Siamo in 7 per 3 ruoli, numericamente davanti siamo assolutamente coperti”. Il Tucupreferirebbe restare in Italia, ma al momento il Monza è al completo e resta dunque più probabile una sua cessione all'estero. Ma quanto vale a bilancio il Tucu? Ecco l'approfondimento di calcioefinanza.it sul 29enne argentino: