Inter, Correa: “Orgoglioso di questa squadra. Derby? Pensiamo prima alla Champions”

Le parole dell'argentino dopo la vittoria di quest'oggi contro l'Udinese al Meazza

Joaquin Correa, autore della doppietta che ha deciso Inter-Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Era una partita complicatissima, è stato troppo importante vincere. Non abbiamo mai mollato, avevamo pochi spazi, sono orgoglioso di questa squadra che non smette mai di giocare. Questi infortuni che mi sono capitati non mi lasciavano essere al 100%, ora sto tornando in forma e voglio aiutare in ogni modo. Derby? Sicuramente dobbiamo pensare alla Champions, dobbiamo vincere ed essere concentrati. Tutti stanno dando il loro contributo, pensiamo prima a quella gara e poi al derby. Io cerco sempre di aiutare, nel primo tempo non mi riuscivano le cose, ma non smetto mai di cercare. Continuo per questa strada. Lautaro? Il rapporto è buonissimo con tutti, abbiamo un grandissimo rapporto e vogliamo tutti la stessa cosa".