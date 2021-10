Inter, Correa regala la maglia non ad un bimbo qualunque: “Todos contentos”

Il gesto al triplice fischio di Inter-Udinese proprio nei pressi della panchina nerazzurra

Joaquin Correa è stato sicuramente il migliore in campo in Inter-Udinese. Dopo un primo tempo non entusiasmante, l'argentino è salito in cattedra nella ripresa, servendo la doppietta che ha deciso l'incontro. Al termine del match ha regalato la sua 19 al figlio di Esteban Cambiasso, che nella sua epopea nerazzurra indossava proprio lo stesso numero di maglia. Il Cuchu ha ringraziato su Instagram: