Inter, Cds: “Grazie a Inzaghi, gli euro-scempi con Spalletti e Conte sono acqua passata”

Marco Astori

Un gran peccato. L'Inter esce a testa altissima dalla Champions League sfiorando un'impresa storica: finisce 1-0 per i nerazzurri ad Anfield, ad un gol da una rimonta quasi impossibile. Questa l'analisi sul match e sulla campagna europea dell'Inter dal Corriere dello Sport: "Il confronto con i Reds, seppur sfortunati nel colpire tre legni, non ha mortificato i campioni d'Italia che nell'ottica dei 180' non hanno demeritato. Anzi...

Resta il rammarico per la rete non trovata a San Siro e “inventata” ieri da Lautaro Martinez, che ha così interrotto con una conclusione spettacolare dal limite una striscia di 10 incontri di Champions senza reti iniziata il 3 novembre 2020. Il Liverpool ha avuto paura e, senza la sciocca espulsione di Sanchez che ha lasciato i suoi in dieci per mezz'ora, chissà come sarebbe finita. In questa Champions gli inglesi avevano vinto tutti e sette i match e, pur passando il turno, hanno perso il primo contro l'Inter.

Se esiste un modo “meno doloroso” per uscire dalla coppa europea più prestigiosa, Handanovic e compagni lo hanno trovato e il “colpo” di Anfield è un punto di ripartenza dopo un febbraio complicato e soprattutto in vista delle prossime stagioni. Gli euro-scempi con Spalletti e Conte in panchina sono acqua passata. Grazie a Inzaghi", conclude il quotidiano.