"Se sono Frattesi e lotto per arrivare all'Inter, ci penso prima di andare via", ha detto Adani sul centrocampista ex Sassuolo

"Frattesi ha fatto 6 partite da titolare l'anno scorso in campionato però è stimato, in una squadra che gioca sempre per arrivare prima. Si parlava anche di Chiesa, titolare della Nazionale. Se sono Frattesi e lotto per arrivare all'Inter, ci penso prima di andare via. E' vero che c'è anche Zielinski ma l'Inter cercherà di superare il turno in Champions. L'Inter non permetterà a Frattesi di andare via. Frattesi ha fatto due gol importantissimo l'anno scorso perché ha la capacità di inserirsi, legge gli errori degli avversari e i movimenti dei compagni"