GdS – Inter, dalla seconda stella quasi cucita al black-out: cosa c’è dietro la crisi

Cosa c’è dietro la crisi dell’Inter nelle ultime uscite tra campionato e coppe. La Gazzetta dello Sport analizza il momento dei nerazzurri nel dettaglio, a partire dal derby perso in rimonta con doppietta di Giroud: “Alle 19.30 del 5 febbraio il lavoro in sartoria era quasi terminato: la seconda stella sembrava cucita sul petto interista e tanti saluti al campionato. Quanto successo dopo, invece, è materia per psicanalisti. La slavina nerazzurra è partita in quel derby di Serie A e si è prolungata fino a martedì in quello di Coppa Italia. Dopo il black-out che aveva generato l’uno-due di Giroud, la luce non si è mai riaccesa.