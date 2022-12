Inter, Cragno ha un grosso vantaggio su tutti gli altri candidati

L'Inter e Samir Handanovic stanno valutando l'addio a fine stagione. Il portiere sloveno ha definitivamente perso il posto da titolare a vantaggio di Onana e per questo sta pensando di salutare Appiano Gentile. E' caccia, quindi, all'eventuale sostituto. Oltre ai parametri zero Sommer, Neto e Rossi , c'è anche un altro profilo che piace in dirigenza: Alessio Cragno .

"Cragno, trasferendosi al Monza, non si aspettava di fare da vice a Di Gregorio. Anche all’Inter farebbe panchina, ma ad un livello più alto. Da capire, ovviamente, come intende comportarsi il club brianzolo, che in caso di salvezza dovrà riscattare il portiere dal Cagliari. Cragno, però, che in passato era già stato in orbita nerazzurra, oltre all’età (28 anni), ha dalla sua anche un ingaggio assai contenuto: circa un milione di euro", sottolinea il Corriere dello Sport.