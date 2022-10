Inter, Criscitiello: “La scorsa settimana qualcuno ha fatto una vigliaccata ad Inzaghi”

Così il giornalista: "Inzaghi ha risposto con i fatti. Vince con il Barcellona, senza Brozovic e Lukaku, con Lautaro al 30% e si conferma a Reggio Emilia"

Marco Astori

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, direttore di Sportialia, ha detto la sua sul momento dell'Inter difendendo l'operato di Simone Inzaghi: "A Simone l’hanno triturato. Carne da macello, con tanto di vigliaccata giornalistica (organizzata poi chissà da chi) nel far uscire la notizia il giorno prima del Barcellona che Inzaghi non avrebbe voluto Dybala. Brutta mossa, fatta anche male. Più che dare le colpe all’allenatore, a volte, bisognerebbe salire al piano di sopra.

Se Simone comanda così tanto da avere la forza di dire no a Dybala significa che la società è debole e assente. Siccome non è così, sappiamo tutti come è andata con Dybala e Bremer. L’Inter ha dormito e non aveva forza economica. Stop. Inzaghi può avere la colpa di non aver messo subito da parte Handanovic ma chi gli ha creato questo problema è la società. Perché un allenatore deve pensare anche alla gestione del gruppo e se prendi Onana ma rinnovi Handanovic significa che vuoi remare senza remi.

Ora l’allenatore pensa al campo e allo spogliatoio ci penseremo poi. Giustamente. Se due difensori su tre giocano in scadenza di contratto la colpa non è dell’allenatore e se mi fai partire Perisic per darmi i resti di Gosens, anche qui l’allenatore possiamo prenderlo a pugni come si fa in palestra ma, forse forse, è il colpevole minore. Inzaghi ha risposto con i fatti. Vince con il Barcellona, senza Brozovic e Lukaku, con Lautaro al 30% e si conferma a Reggio Emilia", ha concluso.