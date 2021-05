GdS – Inter, a Crotone la svolta con i cambi: Eriksen in gol in meno di 4′

Antonio Conte ha inciso sull'incontro dello Scida con le tre sostituzioni a metà ripresa

Tutto è cambiato con le sostituzioni a metà ripresa, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Al 20’ il tecnico effettua una tripla sostituzione: dentro Perisic, Sanchez ed Eriksen per Darmian, Lautaro e Sensi. Ruolo per ruolo, non cambia nulla tatticamente. Ma cambia invece tutto nella sostanza, perché Eriksen ci mette meno di 4’ per trovare il gol. Bravo Lukaku a giocare di sponda e – minuto 24 – il destro del danese dai 18 metri viene leggermente deviato da Magallanes diventando imprendibile per Cordaz".